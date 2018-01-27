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سياسة

محامي عنان للجزيرة مباشر: موكلي محبوس في السجن الحربي

رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان - أرشيفية
رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان - أرشيفية
27/1/2018

قال المحامي المصري ناصر أمين إن موكله الفريق سامي عنان محبوس في السجن الحربي.

وأضاف أمين في اتصال هاتفي لقناة الجزيرة مباشر أنه زار الفريق في محبسه للاطمئنان عليه.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت الفريق سامي عنان عقب إعلانه اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

واتهمت السلطات المصرية الفريق عنان بعدة اتهامات منها الوقيعة بين الجيش والشعب والتزوير في مستندات رسمية.

وأعلن سمير عنان، نجل الفريق سامي عنان، عن توكيل "ناصر أمين"، المحامي، ليكون محاميا عن والده

وقال نجل الفريق في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تكليف ناصر أمين المحامي محاميا عن الفريق سامي عنان. وعليه فهو الوحيد المسموح له التحدث في الأمور القانونية بالفريق".

المصدر : الجزيرة مباشر
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