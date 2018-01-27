شاهد: بشار الجعفري يهدي دي ميستورا قطعة أثرية نادرة

تداول نشطاء سوريون مقطعا مصورا لمندوب النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري وهو يقدم قطعة أثرية سورية للمبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا.

ويظهر في الفيديو، الذي يبدو أنه التقط بكاميرا هاتف محمول، بشار الجعفري وإلى جواره أعضاء وفد التفاوض عن النظام السوري بينما جلس في الناحية المقابلة ستافان دي ميستورا والوفد المرافق له.

ويقول الجعفري في الفيديو مخاطبا دي ميستورا باللغة العربية: "أنا جلبت لك اليوم هدية".

ويضيف الجعفري: "لا تخش من التصوير. هذا موضوع. لن نستخدمه لغاية أخرى. فقط لإظهار أننا نتحدث عن السلام".

ويوضح الجعفري أن الهدية وهي عبارة عن أيقونة تاريخية اسمها "أنتمي" ومدون عليها ما قال إنه "نص أقدم معاهدة سلام في العالم".

وتابع الجعفري قائلا إن هذه الأيقونة يعود تاريخها إلى عام 2350 قبل الميلاد، واكتشفت في تل مرديخ في محافظة إدلب السورية.

وقال الجعفري للمبعوث الأممي: "أنت كإيطالي تعرف عما أتحدث لأن من اكتشف هذا الرقيم عالم الآثار الإيطالي المعروف باولو ماتييه".

وانتقد نشطاء سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي إهداء الأيقونة التاريخية للمبعوث الدولي، كونها تمثل تنازلا عن الآثار السورية، وهو أمر مجرّم وفقا للقانون السوري.

كما اعتبر نشطاء أن قبول دي ميستورا للهدية يشكك في مصداقيته كوسيط دولي يفترض فيه الحياد والنزاهة.

ولم يتسن التحقق من مصداقية الفيديو من مصدر مستقل.