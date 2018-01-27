شاهد: باحث مصري يروي قصته من ثورة يناير إلى الحكم بالإعدام

قال الباحث المصري أحمد عبد الباسط أحد المحكوم عليهم بالإعدام في مصر إن الحكم تم في قضية بدون حادث قتل فعلي، ما دفع النشطاء إلى تسميتها #إعدام _بالنية.

وقال عبد الباسط، وهو باحث في الفيزياء وأحد المشاركين في ثورة يناير إن قضيته (174 عسكرية) تحدثت عنها جميع المنظمات الحقوقية، وإنها بدأت في أبريل/نيسان 2015 بعد القبض على مجموعة من الشباب وإخفائهم قسريا وتم استجوابهم تحت التعذيب، وأصدرت الداخلية بيانا زعمت أنها قبضت على خلية تخطط لأعمال إرهابية رغم أنه لا يوجد أي حادث قتل في القضية فأطلق النشطاء هاشتاج #إعدام _بالنية".

وأضاف "عبد الباسط"، المقيم في الولايات المتحدة بعد الحكم عليه بالإعدام: أنه صدر حكم إعدام غيابي بحقي نظرا لوجودي خارج مصر واتهموني بتمويل هذه الخلية وحضوري بحق 6 من الشباب جميعهم من طلبة الجامعات، والتهمة نية القيام بأعمال إرهابية وهذا أمر غير موجود في أي قانون بالعالم".

وناشد عبد الباسط المنتمين لثورة يناير أن يتحدثوا عن هذه القضية قبل أن ينفذ حكم الإعدام بحق المقبوض عليهم كما حدث في قضايا سابقة.