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سياسة|أفغانستان

شاهد: أكثر من 95 قتيلا وعشرات الجرحى في انفجار بكابل

27/1/2018

قتل 95 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 150 آخرون بجروح بانفجار سيارة إسعاف مفخخة في وسط كابل السبت في اعتداء تبنته حركة طالبان.

وقال مسؤولون أفغان إن قنبلة مخبأة داخل سيارة إسعاف انفجرت عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة قرب سفارات أجنبية ومبان حكومية في العاصمة كابل.

واستخدم المهاجم سيارة إسعاف، مليئة بالعبوات الناسفة في التفجير، طبقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرات رحيمي.

وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد المسؤولية عن الهجوم، قائلا إنه استهدف قافلة تابعة للشرطة، كانت تنتظر في المنطقة.

وساد الهلع مكان الانفجار حيث تطاير زجاج النوافذ على بعد مئات الأمتار وبات مبنى قريب من مستشفى جموريات على وشك الانهيار لكشرة الشقوق فيه، بينما طلب الأطباء من المدنيين مساعدتهم على إجلاء الجرحى قبل أن يطمرهم الركام.

وهذا ثاني أكبر هجوم تشنه طالبان في كابل خلال الايام الثمانية الماضية. 

وكان هجوم شنته طالبان على فندق "إنتركونتيننتال" يوم السبت الماضي قد أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل، من بينهم 14 أجنبيا.  

المصدر : وكالات
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