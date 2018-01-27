رويترز: مصادر من أسرة الأمير الوليد بن طلال تقول إنه أطلق سراحه

نقلت وكالة رويترز عن مصادر من أسرة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال (السبت) قولها إنه أطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه.

ونقلت الوكالة عن أحد المصادر قوله إن الأمير الوليد وصل إلى منزله.

جاء هذا بعد ساعات من لقاء أجرته معه رويترز من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، حيث كان الأمير الوليد محتجزا هناك منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني مع عشرات من الأمراء والمسؤولين المشتبه بهم الآخرين ضمن ما تقول السعودية إنه "حملة على الفساد".

وقال الوليد لوكالة رويترز في المقابلة، التي أجريت في وقت مبكر من صباح السبت، إنه يتوقع تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الأمير الوليد، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، علنا منذ احتجازه.

وبحسب رويترز، بدا الشيب بشكل أكبر على الأمير الوليد (62 عاما)، كما بدا أكثر نحافة مقارنة بآخر ظهور علني له خلال مقابلة تلفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول، ونمت لحيته أثناء احتجازه.