العثور على مقبرة جماعية تحوي عشرات الجثث في العراق

أعلن مسؤول عراقي محلي العثور على مقبرة جماعية تحوي رفات عشرات المدنيين وعناصر أمن أعدمهم على ما يبدو "جهاديون " في محافظة كركوك شمال بغداد.

وأكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري العثور على المقبرة الجماعية التي تضم رفات العشرات من عناصر الأمن والمدنيين والذين أعدمهم تنظيم الدولة خلال احتلاله للحويجة.

وقال الجبوري إن سكانا محليين ورعاة أغنام أرشدوا القوات الأمنية إلى وجود مقبرة تضم رفات أكثر من 75 أمنيا ومدنيا، موضحا أن المقبرة التي عثر عليها قرب ناحية الرياض 45 كلم غرب كركوك هي المقبرة ال 14 التي يتم العثور عليها.

وقال المحافظ إنه عثر في المقبرة على بقايا عظام بشرية وملابس وأسلاك تم تقييد المغدورين بواسطتها قبل نحرهم أو إطلاق النار عليهم.

في منتصف العام 2014، وإثر اندفاعة سريعة، سيطر تنظيم الدولة على نحو ثلث الأراضي العراقية ونحو نصف سوريا المجاورة، وأعلنوا "الخلافة" في المناطق الخاضعة لهم.

وفي ديسمبر / كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلن العراق "انتهاء الحرب ضد الدولة الإسلامية"، كما لحقت الهزيمة ب"الخلافة" في كل سوريا تقريبا.

ومع تقدمها، عثرت القوات العراقية على عشرات من المقابر الجماعية التي تضم مئات الجثث في أنحاء مختلفة من البلاد.