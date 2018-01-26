نيويورك تايمز: ترمب حاول إقالة روبرت مولر منذ شهور

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" (الخميس) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حاول إقالة المستشار الخاص روبرت مولر في يونيو/حزيران الماضي.

وأضافت أن ترمب تراجع عندما هدد المستشار القانوني للبيت الأبيض بالاستقالة.

ويحاول مولر الكشف عن أي تدخل روسي محتمل في الانتخابات التي أوصلت ترمب إلى الرئاسة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن أربعة أشخاص قولهم إن مولر الذي يحقق في العلاقات الروسية المزعومة مع حملة ترمب الانتخابية في عام 2016، علم بهذه الواقعة من خلال مقابلات مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة، فإنه بعد أن ترددت أنباء عن أن ترمب يريد إقالة مولر، أبدى المستشار القانوني للبيت الأبيض دونالد ماكغان اختلافه مع ترمب، وقال إن تلك الخطوة ستكون لها أثر كارثي على رئاسة ترمب، لأن قرار الطرد المحتمل كان سيثير تساؤلات عن محاولة الإدارة الأمريكية بالفعل عرقلة سير العدالة، وهي تهمة موجبة للعزل في حال ثبوتها. وبالفعل تراجع ترمب عن قراره.

وقال ترمب (الأربعاء) الماضي إنه مستعد للإدلاء بشهادته أمام مولر في التحقيقات الجارية بشأن التدخل الروسي المزعوم.

وقال ترمب مرارا إنه لم يكن هناك أي تواطؤ بين حملته والحكومة الروسية كما يتوقع محاموه أن التحقيق الاتحادي سينتهي قريبا دون أن يسفر عن توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات ضد الرئيس.