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سياسة|مصر

مصر.. البدوي يتقدم بأوراق إجراء الكشف الطبي للانتخابات الرئاسية

رئيس حزب الوفد د. السيد البدوي
رئيس حزب الوفد د. السيد البدوي
26/1/2018

أكد الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية، أن السيد البدوي رئيس حزب الوفد أرسل مندوبا عنه صباح اليوم لحجز موعد الكشف الطبي للانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر إجراء هذه الفحوصات خلال ساعات.

وأضاف كاظم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية- أن مندوب البدوي دفع 6 آلاف جنيه، اللازمة لتشكيل اللجان الخاصة بإجراءات الكشف الطبي للرئاسة.

وأضاف كاظم أن مندوب المرشح أحضر جميع الأوراق المطلوبة للكشف الطبي وهي 6 صور شخصية، وصور بطاقته الشخصية، وأتم إجراءات تقديم الطلب.

وأضاف أن المجالس الطبية المتخصصة أصدرت خطاباً للبدوي بشأن الفحوصات الواجب إجراؤها، والتي ستجري في مستشفى معهد ناصر، أو مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أو المركز الطبي العالمي.

ويمر المرشح المحتمل بـ4 عيادات وهي الرمد، والجراحة والباطنة والقلب، والنفسية والعصبية، والمخ والأعصاب، ويتم عمل تحاليل طبية للكشف عن المخدرات والكحوليات وفيروس سي، ويتم أيضا عمل الأشعة على جميع الأجزاء للتأكد من سلامتها.

ويدرس حزب الوفد (ليبرالي) بمصر، الدفع بمرشح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في مارس/آذار المقبل.

وقال بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، في تصريحات متلفزة أمس (الخميس) إن "الهيئة العليا للوفد تعقد اجتماعًا (الجمعة) لتحديد موقف الحزب في الدفع بمرشح للانتخابات، واختيار المرشح الذي سيتم الاستقرار عليه".

وأضاف أبو شقة أن "دفع حزب الوفد بمرشح للانتخابات الرئاسية ليس عداءً للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن رأينا الآن أن المنافسة تحقق الديموقراطية".

وتأتي الخطوة بعد ساعات من إعلان المحامي اليساري خالد علي، أول أمس (الأربعاء) تراجعه رسميًا عن خوض الانتخابات الرئاسية.

وذلك بعد تراجع كل من المرشح الخاسر في انتخابات 2012 الفريق أحمد شفيق، والبرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، فيما رفض الجيش المصري (الثلاثاء) الماضي، إعلان ترشح رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، سامي عنان، للانتخابات الرئاسية.

وقرر الجيش استدعاء عنان للتحقيق إثر اتهامه بارتكاب 3 "مخالفات" منها ترشحه دون موافقة القوات المسلحة وسط حالة من الغموض حول مصيره.

ولم يتبق مع السيسي، الذي قدم أوراق ترشحه لفترة رئاسية ثانية، غير رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، الذي لم يظهر أي جدية حتى الساعة في جمع تأييد 25 ألف توكيل أو تزكية 20 نائبًا برلمانيًا، كشرط للترشح، بل إنه حضر مؤخرا مؤتمرا لدعم السيسي، ومن المقرر غلق باب الترشح الاثنين المقبل.

المصدر : الأناضول + وكالة أنباء الشرق الأوسط
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