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سياسة|الولايات المتحدة

فيسبوك: عملاء روس نظموا فعاليات خاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

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فيسبوك تحذف ملايين المنشورات عن إساءة الأطفال
26/1/2018

قالت "شركة فيسبوك" في شهادة مقدمة إلى الكونغرس الأمريكي إن عملاء روس نظموا 129 فعالية على شبكة التواصل الاجتماعي خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ويسلط هذا الأمر المزيد من الضوء على حملة منسوبة لروسيا لتضليل الناخبين.

وقالت فيسبوك في بيان مكتوب للمشرعين الأمريكيين بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني ونشر أمس (الخميس) إن 338300 حساب مختلف على الموقع استعرضوا الفعاليات وأن 62500 وضعوا علامات تشير إلى إنهم سيحضرونها.

وقالت الشركة إنه ليس لديها أي بيانات عن تنظيم أي فعالية.

وقالت فيسبوك، منصة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، في سبتمبر/ أيلول إن الروس نظموا "العديد من الفعاليات المروج لها".

وقدمت فيسبوك التفاصيل إلى الكونغرس هذا الشهر ردا على أسئلة مكتوبة من لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وقالت الشركة إنها وجدت "تداخلا" بين دعاية على الإنترنت قام بها عملاء روس في عام 2016 والحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب ووصفته بأنه عديم الأهمية.

وأضافت الشركة أنها ليست في موقف يسمح لها بإثبات أو دحض الادعاءات بوجود تواطؤ بين المعسكرين.

وينفي ترمب أي تواطؤ مع روسيا ووصف التحقيقات التي تجريها لجان في الكونغرس ومحقق خاص بأنها حملة شعواء.

وقالت فيسبوك في وقت سابق إن نحو 126 مليون أمريكي ربما تصفحوا محتويات سياسية مدعومة من روسيا على الموقع على مدار عامين، وإن 16 مليونا ربما تأثروا بمعلومات روسية على انستغرام.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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