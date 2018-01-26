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شاهد: حريق يودي بحياة 41 شخصا بمستشفى في كوريا الجنوبية

26/1/2018

قٌتل أكثر من 41 شخصا وأصيب أكثر من 70 منهم ثمانية في حالة خطيرة، في حريق نشب في مستشفى بكوريا الجنوبية.

وقال تشوي مان- وو رئيس خدمة الإطفاء في مدينة ميريانج في إفادة لوسائل الإعلام نقلها التلفزيون إن الحريق بدأ حوالي السابعة والنصف صباحا (2230 بتوقيت غرينتش) في غرفة الطوارئ بالطابق الأول في مستشفى سيجونج وإنه أمكن إخماد معظم النيران بعد بضع ساعات.

وتقع ميريانج على بعد نحو 270 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة سول.

وقال تشوي إن رجال الإطفاء أجلوا قرابة 200 شخص من مبنى المستشفى الرئيسي ودار إقامة طاقم التمريض الواقع خلفه مباشرة.

وقال المتحدث باسم الرئيس مون جيه-إن في إفادة صحفية إن الرئيس عقد اجتماعا طارئا وأصدر تعليمات للمسؤولين بتقليل عدد الوفيات بأكبر قدر ممكن من خلال تقديم الدعم اللازم لمن تم إجلاؤهم من المستشفى.

وفي وقت سابق من اليوم عرضت قناة (يو.تي.إن) الإخبارية لقطات لألسنة اللهب ودخان أسود يتصاعد من نوافذ المبنى ومن المدخل.

وذكرت القناة أن من تم إجلاؤهم من المستشفى يعالجون في أربعة مستشفيات أخرى قريبة.

ويجيء الحادث بعد شهر واحد من حريق أودى بحياة 29 شخصا في مركز من ثمانية طوابق في مدينة جيتشون.

المصدر : رويترز
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