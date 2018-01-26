شاهد: ترمب طلب لوحة.. فحصل على "مرحاض ذهبي"

عرض متحف "غوغنهايم "في نيويورك تقديم مرحاض ذهبي عيار 18 قيراطا للرئيس دونالد ترمب عوضا عن طلب البيت الأبيض اقتراض لوحة لفنسنت فان جوخ.

وجاء العرض ردا على طلب من البيت الأبيض لاقتراض لوحة للرسام الهولندي فنسنت فان جوخ من القرن التاسع عشر، لتوضع في مقر الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا، ورفض طلب اللوحة.

وذكرت (صحيفة واشنطن بوست) أمس الخميس أن متحف "غوغنهايم" في نيويورك عرض تقديم المرحاض الذهبي عيار 18 قيراطا للرئيس دونالد ترمب بعد أن طلب البيت الأبيض اقتراض اللوحة.

وأوردت الصحيفة، أن البيت الأبيض طلب من المتحف المذكور "تسليفه" لوحة لفان جوخ، غير أن المتحف رفض، وقدم عرضا آخر للقصر الرئاسي وهو الحصول على مرحاض من الذهب.

وفي إيميل ردا على طلب البيت الأبيض للوحة لفان جوخ، كتبت رئيسة المتحف، نانسي سبكتور بلغة حازمة "المتحف لا يمكنه الموافقة على طلب تسليم لوحة لفان جوخ إلى الغرفة الخاصة للرئيس وميلانيا ترمب".

وتابعت الرسالة "لكن بدلا من ذلك، هناك قطعة متاحة وهي من الذهب 19 قيراطا وتعمل بشكل كلي، وهو مرحاض من الذهب الصلب، وهو عمل يحمل اسم (أمريكا) للفنان الإيطالي " موريزو كاتلان".

المتحف كان قد عرض الحمام بشكل عام في الحديقة المركزية، بل وسمح للمواطنين "باستخدامه" وبحسب بيانات المتحف فإن ما لا يقل عن 100 ألف شخص "قضوا حوائجهم "في هذا المرحاض.

ويضم المرحاض قاعدة وخرطوم مياه، ويوضح إيميل المسؤولة، أنه يمكن تسليفه للبيت الأبيض لفترة طويلة.