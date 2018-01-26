شاهد: أردوغان يزور الحدود التركية مع سوريا لمتابعة معركة عفرين

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الحدود التركية مع سوريا للاطلاع على مجريات عملية "غصن الزيتون" التي ينفذها الجيش التركي شمالي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وقام الرئيس التركي بزيارة مركز للعمليات العسكرية بمحافظة هتاي جنوب البلاد، حيث أطلعه مسؤولون عسكريون على ما تم إحرازه في عملية غصن الزيتون، المستمرة منذ ستة أيام.

وارتدى أردوغان الزي العسكري خلال زيارته لمركز العمليات، وكان بصحبته رئيس أركان الجيش التركي ووزير الدفاع، وعدد من كبار القادة العسكريين.

وتسعى عملية غصن الزيتون إلى طرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا تمثل تهديدا لأمنها بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.