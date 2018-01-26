البث الحي
سياسة

شاهد: أردوغان يزور الحدود التركية مع سوريا لمتابعة معركة عفرين

25/1/2018

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الحدود التركية مع سوريا للاطلاع على مجريات عملية "غصن الزيتون" التي ينفذها الجيش التركي شمالي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وقام الرئيس التركي بزيارة مركز للعمليات العسكرية بمحافظة هتاي جنوب البلاد، حيث أطلعه مسؤولون عسكريون على ما تم إحرازه في عملية غصن الزيتون، المستمرة منذ ستة أيام.

وارتدى أردوغان الزي العسكري خلال زيارته لمركز العمليات، وكان بصحبته رئيس أركان الجيش التركي ووزير الدفاع، وعدد من كبار القادة العسكريين.

وتسعى عملية غصن الزيتون إلى طرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا تمثل تهديدا لأمنها بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)