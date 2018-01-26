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سياسة|الولايات المتحدة

جورج سوروس: ترمب يرغب في تحويل الولايات المتحدة إلى "دولة مافيا"

المستثمر الأمريكي جورج سوروس
المستثمر الأمريكي جورج سوروس
26/1/2018

اتهم المستثمر الأمريكي البارز جورج سوروس، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمحاولة إدارة البلاد كـ "مؤسسة إجرامية".

وأضاف، سوروس، في كلمته أمام قادة العالم في منتدى دافوس الاقتصادي (الخميس): "في الولايات المتحدة، يرغب الرئيس ترمب في إقامة دولة مافيا، لكنه لا يستطيع ذلك لأن الدستور والمؤسسات الأخرى والمجتمع المدني النابض بالحياة لن يسمحوا له بذلك".

وحذر سوروس (87 عاما) من أن التوترات بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي تجعل بقاء الحضارة الإنسانية على المحك.

وقال: "إن صعود قادة مثل كيم غونج أون في كوريا الشمالية ودونالد ترمب في الولايات المتحدة له علاقة كبيرة بهذا الأمر".

وأضاف: "يبدو أن كلاهما على استعداد لخطر حرب نووية من أجل الحفاظ على أنفسهم في السلطة".

وانتقد سوروس في خطابه وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما أسماها "ممارسات الاستغلال".

وقال سوروس: "إنهم يدبرون عمدا لإدمان الخدمات التي يقدمونها".

وأضاف: "شركات وسائل التواصل الاجتماعي تحث الناس على التخلي عن استقلاليتهم. وتتركز قوة لتشكيل انتباه الناس بشكل متزايد في أيدي عدد قليل من الشركات".

وتابع: "لكن هناك احتمال أكثر إثارة للقلق في الأفق، وهو إمكانية وجود تحالف بين الدول الاستبدادية وهذه الاحتكارات الكبيرة الغنية لتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف: "قد يؤدي هذا إلى شبكة من السيطرة الاستبدادية التي لا يمكن لأحد أن يتصورها".

وقال إن مثل هذه "الزيجات غير المقدسة" قد تحدث أولا في روسيا والصين.

وسوروس المولود في المجر كان قد تبرع بحصة كبيرة من ثروته إلى مؤسسته التي تعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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