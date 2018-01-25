هيلي: أمريكا لن تسعى لاسترضاء قيادة فلسطينية تفتقر لإرادة تحقيق السلام

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن بلادها لن تسعى لاسترضاء قيادة فلسطينية تفتقر للإرادة المطلوبة لتحقيق السلام.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، انتقدت المندوبة الأمريكية خطابا ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت هيلي إن الخطاب "يغوص في نظريات المؤامرة الشائنة والتافهة ليس خطاب شخص يمتلك الشجاعة والرغبة في السلام".

من جهة أخرى قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الولايات المتحدة لن تكون ضمن أي مفاوضات مستقبلية إذا كانت القدس خارج إطار التفاوض.

وقال أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: "إذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة فستبقى أمريكا خارج الطاولة أيضا".

جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي أدلى بها خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش منتدى دافوس بسويسرا، وقال فيها إن "القضية الأكثر صعوبة هي قضية القدس، لكن هذه القضية يجب إزالتها من طاولة المفاوضات، وليس من الضروري أن نتحدث عن ذلك أكثر".