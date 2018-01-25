شاهد: لافتة على جبل سويسري ترفض وجود ترمب في دافوس

مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى سويسرا (الخميس) لحضور اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، كانت هناك لافتة عملاقة بانتظاره على أحد جبال سويسرا ترفض وجوده في المنتدى.

وكُتب على اللافتة، التي علقها سبعة من متسلقي الجبال: "ترمب غير مرحب به". ووضعت اللافتة على أحد الجبال الواقعة بين زيوريخ ودافوس.

ووصلت طائرة ترمب الرئاسية إلى زيوريخ، وانتقل بمروحية إلى منتدى دافوس.

وقالت منظمة كومباكس التي نصبت اللافتة، وهي منظمة سويسرية غير حكومية، إنها أرادت أن تبعث برسالة بسيطة إلى ترمب والعالم، تعبر عن رفضها للرئيس الأمريكي.

ومن المقرر أن يدلي ترمب بخطاب أمام المنتدى غدا الجمعة.

ولم يُدع ترمب إلى المنتدى سابقا باعتباره رجل أعمال، لكنه سيكون أول رئيس أمريكي يحضر المنتدى منذ حضره الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 2000.