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شاهد: قتلى وعشرات المصابين في حادث قطار بإيطاليا

25/1/2018

قُتل 3 أشخاص وأصيب نحو 110، بينهم عشرة في حالة حرجة، جراء حادث تعرض له قطار ركاب قرب ميلانو اليوم الخميس.

وذكرت شركة (فيروفي ديلو ستاتو ) الحكومية للقطارات في بيان أن قطارا محليا تديره شركة ترينورد خرج عن القضبان في محطة بيولتيلو ليميتو على بعد نحو 40 كيلومترا من ميلانو.

وقال مسؤول في إدارة مكافحة الحرائق في مدينة ميلانو الإيطالية إن عددا يتراوح بين ثلاثة وخمسة قتلى سقطوا بعدما خرج القطار عن القضبان. 

وكان القطار " ترينورد" المكون من ست عربات، قد انطلق من مدينة كريمونا /نحو 90 كلم شمال شرقي ميلانو/ في حوالي الساعة 0530 بالتوقيت المحلي (0430 بتوقيت غرينتش) وانحرف عن قضبانه في السابعة صباحا بالقرب من بلدة بيولتيلو.

وقالت كيارا أمبروسيو، نائب قائد شرطة ميلانو، لإذاعة محلية إن عملية انتشال المحاصرين من بين حطام العربات لا تزال مستمرة، وأضافت" لقد كانت ساعة الذروة، وكان القطار ممتلئا".

وقامت مروحيات بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وأعلنت شركة "ريت فيروفياريا" الإيطالية للسكك الحديدية تعليق الحركة على خط السكك الحديدية الخارج من ميلانو بعد الحادث.

وكان حادث قطار دموي وقع في تموز/يوليو من عام 2016 وأسفر عن مقتل 23 شخصا في حادث مزدوج بين كوراتو وأندريا، بالقرب من مدينة باري جنوب شرقي البلاد.

المصدر : وكالات
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