الخارجية المصرية ترد على جون ماكين: يتجاهل إنجازات مصر

عبرت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها لبيان السيناتور الأمريكي البارز جون ماكين في الذكرى السابعة لثورة 25 يناير، والذي انتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقالت الخارجية المصرية في بيان (الأربعاء) إنها ترفض بيان ماكين "لما به من مغالطات ومحاولة للمصادرة على احتفالات المصريين بثورة يناير".

وأضافت الوزارة أن بيان ماكين تضمن "اتهامات جزافية ومغالطات وبيانات غير صحيحة حول الأوضاع في مصر ومسارها السياسي".

وأعربت الخارجية عن أسفها لما وصفته بتجاهل ماكين "ما حققته مصر من خطوات هامة من أجل إعلاء قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار دولة القانون، وإنجازات اقتصادية واجتماعية هامة على مسار التنمية الشاملة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تمكين المرأة والشباب في تطور تاريخي غير مسبوق على الساحة المصرية".

وكان ماكين، الذي يترأس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، قد قال في بيانه إنه بعد سبع سنوات من الثورة المصرية السلمية التي ألهم المصريون فيها العالم مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية "شهدت مصر تراجعا خطيرا" على صعيد الديمقراطية والحريات.

وقال ماكين إن "حملة الرئيس السيسي القمعية ضد النشاط السياسي والحقوق الإنسانية الأساسية أدت إلى سجن عشرات الآلاف من المعارضين".

وأشار ماكين إلى أن الشهر الماضي وحده شهد إعدام أكثر من عشرين شخصا أدينوا في "محاكمات صورية" تفتقد الحد الأدنى من النزاهة، بينما ينتظر المئات تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وأوضح السيناتور البارز أن الانتخابات الرئاسية كانت تمثل فرصة لإعادة فتح المجال العام في مصر، لكن ما سماه "المناخ القمعي" انتهى باعتقال أو انسحاب المرشحين الرئاسيين.