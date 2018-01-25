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سياسة|الكويت

أسف كويتي رسمي من إساءة مسؤول سعودي لأحد وزرائها

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله
نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله
25/1/2018

عبّرت الكويت الأربعاء عن أسفها لإساءة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ لأحد أعضاء الحكومة الكويتية.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله على هامش حفل نظمته السفارة الهندية لمناسبة عيد بلادها الوطني، إنه أبلغ السفير السعودي لدى الكويت عبد العزيز الفايز خلال اجتماع به عن أسف الكويت وعتبها للإساءة التي تعرّض لها أحد أعضاء الحكومة الكويتية.

وأضاف الجار الله "عبّرنا عن أسفنا وعتبنا للإساءة التي وجهت للفاضل خالد الروضان، وهو وزير يحظى بكامل الثقة والتقدير من قبل الجميع في دولة الكويت وعبرنا عن استهجاننا لتلك الإساءة لما تمثله من مساس بعلاقاتنا الأخوية المتميزة والحميمة".

وأشار الى أن المباحثات مع السفير السعودي كانت إيجابية وبناءة.

وكان آل الشيخ قد وصف في تغريدة على تويتر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان بـ"المرتزق" بعد أن عبّر الوزير الكويتي عن تقديره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لما قدّمه من أجل رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية خلال زيارة رسمية قاد فيها وفدا كويتيا إلى الدوحة.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي ثقة بلاده في السعودية، قائلا "نحن على ثقة بأن الاشقاء في المملكة لن يقلّوا منا حرصا على العلاقات الأخوية وإبعادها عن كل ما يسيء لها أو يمسها".

وكانت السعودية ودولة الإمارات والبحرين إضافة إلى مصر قد قطعت في الخامس من يونيو/حزيران علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بعد اتهامها بدعم الإرهاب، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.

وآثرت الكويت عدم الدخول في النزاع وبذلت جهود وساطة لحل الأزمة التي دخلت شهرها الثامن.

المصدر : وكالات
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