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سياسة

وفاة 17 سوريًا بسبب البرد أثناء دخولهم لبنان

ارتفاع حصيلة عدد السوريين الذين توفوا جراء البرد في لبنان إلى 17
ارتفاع حصيلة عدد السوريين الذين توفوا جراء البرد في لبنان إلى 17
24/1/2018

ارتفعت حصيلة السوريين الذين توفوا جراء البرد أثناء محاولتهم الدخول خلسة إلى شرق لبنان إلى 17 شخصاً خلال أقل من أسبوع، وفق حصيلة جديدة أكدها مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني، إن الحصيلة ارتفعت تدريجياً خلال الأيام الماضية لتصل الى 16 شخصاً، يضاف إليهم جثة امرأة وجدت أمس الثلاثاء قرب معبر المصنع الحدودي.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان الثلاثاء أنه تم العثور صباحا على جثة تعود لنازحة سورية، قضت من البرد خلف مركز الأمن العام في منطقة المصنع الحدودية.

وكان الجيش اللبناني والدفاع المدني قد أعلنا، الجمعة العثور على جثث عشرة سوريين في منطقة جرود الصويري الجبلية، قضوا برداً جراء عاصفة ثلجية، بعد دخولهم بطريقة "غير شرعية" من سوريا.

ويتشارك لبنان وسوريا حدوداً تمتد على طول 330 كلم، تتضمن العديد من المعابر غير الرسمية.

ودفع النزاع السوري منذ اندلاعه في العام 2011 بأكثر من خمسة ملايين شخص للجوء إلى دول الجوار، بينها لبنان الذي يستقبل حالياً نحو مليون لاجئ سوري، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعيش اللاجئون في لبنان البلد الصغير ذي الإمكانات الهشة ظروفاً انسانية صعبة للغاية. ويعاني أكثر من نصفهم من فقر مدقع ويعدون حالياً "أكثر ضعفاً من أي وقت مضى"، وفق تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وتعليقا على حالات الوفاة، اعتبرت مفوضية شؤون اللاجئين في بيان الجمعة، أن هذه الفاجعة تعكس درجة اليأس لدى هؤلاء الذين يسعون للوصول إلى الأمان في لبنان، وتذكر بأن الوضع داخل سوريا ما زال هشاً، ولا تزال المخاطر هائلة أمام من يسعى إلى الأمان.

المصدر : مواقع فرنسية
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