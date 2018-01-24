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قطر: استقرار مصر مهم للمنطقة ونأمل في سد الفجوة بيننا

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي
24/1/2018

أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أسفه لتحوّل مجلس التعاون الخليجي إلى منظمة غير فاعلة وليس لها تأثير في حل مشاكل بلدانها.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -خلال مشاركته أمس في جلسة بعنوان "رؤية مشتركة للعالم العربي" في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي- أن قطر كانت تعتقد أن  دول المجلس كان لديها رؤى مشتركة إلى غاية الأشهر الثمانية الماضية بعد الهجوم الذي استهدفها، مشيرا إلى أن بلده يؤمن بالسلام والحوار كقيمة وكان سباقا للدعوة إلى الحوار.

ولفت إلى أن قطر دعت كل الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة اختلافاتهم معها لأنها تؤمن بأن بحث مثل هذه الاختلافات يتم بالحوار وليس برفضه.

وتابع أننا "نعيش في حقبة نحتاج فيها إلى التعايش جنبا إلى جنب مع احترام سيادة الدول"، مشددا على أنه لا يوجد حل وسط عندما يتعلق الأمر بالسيادة، ومعربا عن استمرار دولة قطر في الدعوة للحوار لحل الأزمة الخليجية.

وأضاف أن القوى المختلفة تحاول الحصول على أقصى قدر من النفوذ حتى تأتي إلى طاولة المفاوضات في وضع أفضل، لافتا إلى أن الشعوب هي التي تدفع الثمن. وأعرب عن اعتقاده بضرورة أن يحث العالم جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمعالجة شواغلهم، مشيرا إلى أن المنطقة تزخر بإمكانيات كثيرة تتطلب وضعها في المسار الصحيح.

وفيما يتعلق بعلاقات بلاده مع مصر، قال الوزير القطري "نحن نأمل دائما في سد الفجوة بين الدوحة والقاهرة، ونعتقد أن الاختلافات التي بيننا ليست أساسية".

ونفى سعي بلاده لزعزعة استقرار مصر قائلا إن أولئك الذين يدّعون أن قطر تحاول أن تلعب دورا مزعزعا لاستقرار مصر يوجهون اتهامات كاذبة. وأضاف "إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية عربية، فإن استقرار مصر مهم جدا للمنطقة. وإذا نظرنا إليه من منظور اقتصادي، فلدينا استثمارات قائمة هناك، والحرص على أن تكون استثماراتنا في بيئة مناسبة هو من أولوياتنا".

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على أن كل من يحاول البناء على هذه الاختلافات يحاول خلق نظرة معينة لقطر، مشيرا إلى أن الجانب المصري لم يبد أي تجاوب للجلوس وتقريب وجهات النظر.

وفي ملف الإرهاب، أشار إلى أن جماعات التطرف العنيف تنمو في مناطق الاضطرابات السياسية والتفكك الاجتماعي والفقر والمشاكل الاقتصادية، وقال إن اقتصار التعامل مع الجماعات المتطرفة على الجوانب الأمنية فقط سيؤدي إلى اختفاء الإرهاب لمدة قصيرة ويمهد لنمو جماعات متطرفة جديدة.

ولفت إلى أن تنظيم الدولة ما هو إلا تطور لتنظيم القاعدة الذي كان في العراق، مشيرا إلى أن تنظيم الدولة لم يبدأ في سوريا وإنما في العراق، وذلك بسبب الفراغ السياسي وتهميش فئات معينة، مضيفا أن التنظيم وجد مكانا مثاليا للنمو في سوريا بعد الفوضى التي خلقها النظام.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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