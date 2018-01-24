البث الحي
سياسة

فيديو: طالب ثانوي يقتل اثنين من زملائه في مدرسة بأمريكا

24/1/2018

فتح طالب الثلاثاء النار داخل مدرسته الثانوية بولاية كنتاكي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل مراهقَين اثنين وإصابة 17 آخرين، قبل أن يتم اعتقاله ووضعه قيد الاحتجاز.

وقال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية والشرطة المحلية إن طالبا عمره 15 عاما قتل بمسدس اثنين من زملائه وأصاب 17 آخرين في مدرسته الثانوية في غرب الولاية الثلاثاء قبل إلقاء القبض عليه.

وقال بيان الشرطة وحاكم الولاية "مات بيفن" إن إطلاق النار وقع في مدرسة مارشال كاونتي الثانوية في بينتون الواقعة على بعد 210 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة ناشفيل بولاية تنيسي.

وهذه أحدث واقعة في سلسلة أعمال عنف بأسلحة نارية باتت متكررة في مدارس وجامعات بأنحاء متفرقة من الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية.

وقال بيفن في مؤتمر صحفي عقب الحادث إن طالبة تبلغ من العمر 15 عاما توفيت في الحال بينما أعلن مستشفى وفاة صبي آخر في نفس العمر بعد نقله إليه.

وقالت الشرطة إن الحادث بدأ عندما دخل المشتبه به المدرسة مسلحا بمسدس وبدأ في إطلاق النار.

وأوضح حاكم الولاية أنه تم إلقاء القبض على الشاب في مسرح الحادث دون مقاومة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن مشاهد ذعر، وعن هروب طلاب خارج المدرسة الثانوية، بينما حاول الأهالي الاستعلام عنهم، وقالت إحدى الأمهات إن الطلاب دمروا الأسوار والبوابات من أجل الخروج.

ويُقتل أكثر من 33 ألف شخص سنويا بالولايات المتحدة جراء عمليات إطلاق نار.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)