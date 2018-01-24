فيديو: طالب ثانوي يقتل اثنين من زملائه في مدرسة بأمريكا

فتح طالب الثلاثاء النار داخل مدرسته الثانوية بولاية كنتاكي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل مراهقَين اثنين وإصابة 17 آخرين، قبل أن يتم اعتقاله ووضعه قيد الاحتجاز.

وقال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية والشرطة المحلية إن طالبا عمره 15 عاما قتل بمسدس اثنين من زملائه وأصاب 17 آخرين في مدرسته الثانوية في غرب الولاية الثلاثاء قبل إلقاء القبض عليه.

وقال بيان الشرطة وحاكم الولاية "مات بيفن" إن إطلاق النار وقع في مدرسة مارشال كاونتي الثانوية في بينتون الواقعة على بعد 210 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة ناشفيل بولاية تنيسي.

وهذه أحدث واقعة في سلسلة أعمال عنف بأسلحة نارية باتت متكررة في مدارس وجامعات بأنحاء متفرقة من الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية.

وقال بيفن في مؤتمر صحفي عقب الحادث إن طالبة تبلغ من العمر 15 عاما توفيت في الحال بينما أعلن مستشفى وفاة صبي آخر في نفس العمر بعد نقله إليه.

وقالت الشرطة إن الحادث بدأ عندما دخل المشتبه به المدرسة مسلحا بمسدس وبدأ في إطلاق النار.

وأوضح حاكم الولاية أنه تم إلقاء القبض على الشاب في مسرح الحادث دون مقاومة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن مشاهد ذعر، وعن هروب طلاب خارج المدرسة الثانوية، بينما حاول الأهالي الاستعلام عنهم، وقالت إحدى الأمهات إن الطلاب دمروا الأسوار والبوابات من أجل الخروج.

ويُقتل أكثر من 33 ألف شخص سنويا بالولايات المتحدة جراء عمليات إطلاق نار.