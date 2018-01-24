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سياسة

سناب شات يتيح للمستخدمين مشاركة المنشورات خارج التطبيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
24/1/2018

قال مسؤولون في موقع "سناب شات" الثلاثاء، إن الموقع بصدد إطلاق خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة المنشورات العامة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة غير المشتركين في التطبيق.

وتحاول الشركة جذب المزيد من المستخدمين وإضافة خصائص تهدف لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق.

وأعلنت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين بلغ 178 مليون شخص يوميا في الربع الثالث الذي انتهى في 30 سبتمبر/ أيلول وهو أقل من المتوقع.

وقالت الشركة إنه سيكون باستطاعة مستخدمي التطبيق مشاركة المنشورات الرسمية أو الشخصية أو منشورات البحث عبر رابط سيكون متاحا على موقع سناب شات.

وقالت الشركة صاحبة التطبيق الذي تختفي رسائله بعد ثوان من قراءتها إن رسائل المنشورات الخاصة ومنشورات البحث ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لمدة 30 يوما بينما تختفي المنشورات الرسمية بعد 24 ساعة.

وجرى تحديث تطبيق سناب شات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتبسيط التصفح بعد شكاوى من صعوبة استخدامه.

المصدر : رويترز
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