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سياسة

الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 124

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
24/1/2018

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية العراقيب العربية في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ 124على التوالي.

وقال عزيز الطوري، عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت صباح الأربعاء، قرية العراقيب للمرة 124، موضحا أنه على الرغم من الأوضاع الجوية الباردة جدا، فقد هدمت السلطات القرية دون اعتبار لوجود أطفال ونساء وكبار سن.

وأكد إنه وكما في المرات السابقة، فإنهم سيقومون بإعادة بناء العراقيب من جديد ولن يرحلوا.

ومنازل العراقيب مبنية من الخشب والبلاستيك، والصفيح وتقطنها 22 عائلة. 

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة البناء.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها، وعددهم بالعشرات، يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وقالت منظمة ( ذاكرات) والتي تضم نشطاء إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، في تقرير سابق، إن قرية العراقيب أقيمت للمرة الأولى، في فترة الحكم العثماني على أراضي اشتراها السكان.

وذكرت أن السلطات الإسرائيلية تعمل على طرد سكانها منذ عام 1951 بهدف السيطرة على أراضيهم.

وأشارت ذاكرات، إلى أن السلطات الإسرائيلية، لا تعترف بعشرات القرى في منطقة النقب ومن ضمنها العراقيب، وترفض تقديم أي خدمات لها.

المصدر : الأناضول
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