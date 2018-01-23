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سياسة

مسؤول: تعليمات لجيش الإمارات بعدم تصعيد الأزمة مع قطر

23/1/2018

قال مسؤول عسكري كبير في الإمارات اليوم الثلاثاء إن الجيش تلقى تعليمات بعدم تصعيد الأزمة مع قطر وذلك في خطوة قد تحد من توتر أثارته اتهامات متبادلة بين البلدين تتعلق بالطيران.

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على قطر حصارا بريا وجويا وبحريا، وقطعت معها علاقاتها الدبلوماسية والتجارية وفرضت وقيودا على السفر في يونيو حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

وقال العميد هلال سعيد القبيسي في مؤتمر صحفي بالعاصمة أبوظبي "تلقينا أوامر بعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المنطقة".

وأضاف أن الطائرات العسكرية الإماراتية ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية لتفادي احتمال أن تعترضها طائرات حربية قطرية.

كانت الإمارات قد قالت الأسبوع الماضي إن طائرات حربية قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين، لكن قطر نفت ذلك وقالت إنه "عار عن الصحة".

كما اتهمت الإمارات طائرات حربية قطرية بأنها تصرفت بشكل مستفز مع ثلاث طائرات عسكرية إماراتية في المجال الجوي الدولي يومي 27 ديسمبر كانون الأول و12 يناير كانون الثاني.

وذكرت قطر أن الاتهامات الإماراتية جاءت بعد واقعتين في 21 ديسمبر كانون الأول والثالث من يناير كانون الثاني تقول إن الطيران الحربي الإماراتي انتهك فيهما مجالها الجوي. وتنفي الإمارات ذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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