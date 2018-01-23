ليبرمان يدعو لمنع بث أغاني شاعر إسرائيلي أهدى قصيدة لعهد التميمي

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثلاثاء اذاعة الجيش الإسرائيلي بمنع بث أغاني شاعر اسرائيلي معروف بعد كتابته قصيدة تمدح الفتاة الفلسطينية عهد التميمي.

وقارن الشاعر الفتاة الفلسطينية(16عاما) والتي تحاكم حاليا في محكمة عسكرية بكل من جان دارك وآن فرانك.

وتخضع التميمي حاليا لمحاكمة عسكرية بعد أن ظهرت في شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تضرب جنديين إسرائيليين، قرب بيتها في الضفة الغربية المحتلة.

وتحولت عهد التميمي إلى أيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ كانت طفلة في المواجهات ضد القوات الاسرائيلية. وفي حال ادانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن سنوات عدة. ووجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية 12 تهمة للتميمي أوائل الشهر الجاري.

وأهدى الشاعر والكاتب الاسرائيلي اليساري المعروف يوناتان جيفين، قصيدة على صفحته على موقع انستغرام إلى التميمي.

وكتب جيفين الاثنين "ارتكبت فتاة جميلة تبلغ من العمر 17 عاما امرا فظيعا، وعندما داهم جندي إسرائيلي فخور منزلها مرة أخرى، قامت بصفعه".

وتابع "وفي تلك الصفعة، كان هناك 50 عاما من الاحتلال والإذلال".

وأكد جيفين "في اليوم الذي سيتم فيه رواية قصة هذا الصراع، ستكونين أنت عهد التميمي، حمراء الشعر مثل داوود الذي صفع جالوت، على نفس الصفحة مع جان دارك وهانا سينش وآن فرانك".

وهانا سينش كانت فتاة يهودية وأصبحت رمزا في قتال النازيين إبان الحرب العالمية الثانية، وآن فرانك فتاة يهودية قتلت خلال المحرقة.

ورد ليبرمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجم جيفين وهو من أبرز كتاب الأغاني- للأطفال والكبار- في إسرائيل.

وقال "أصدرت تعليمات إلى قائد إذاعة الجيش لوقف بث (أغنيات) أو إجراء مقابلات مع يوناتان جيفين في كل البث، وادعو وسائل الاعلام في إسرائيل بالقيام بذات الشيء".

وأضاف "دولة اسرائيل لن تمنح منبرا لسكير يقوم بمقارنة طفلة (فرانك) قتلت وقت المحرقة أو محاربة بطلة (سينش) قاتلت النظام النازي مع عهد التميمي الشقية هاجمت جنديا".

ورأى ليبرمان أن "سعي جيفين لاحتلال العناوين أمر مقزز ومثير للغضب"، مشيرا إلى أن قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله اللبناني قد تكون موقعا أكثر ملائمة "للهراء" الذي ينتجه.

وتخضع اذاعة الجيش الإسرائيلي لقيادة رئيس أركان الجيش وبالتالي وزير الدفاع- لكن ليس فيما يتعلق بالمواد التي يتم بثها.

وأصدرت وزارة العدل الاسرائيلية بيانا أكدت فيه أن ليبرمان "لا يملك سلطة قانونية للتدخل في محتويات بث الاذاعة".