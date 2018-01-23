لحظة بلحظة: تطورات اعتقال المرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان

قالت حملة المرشح المحتمل سامي عنان، إن الرئيس الأسبق لأركان الجيش المصري جرى اعتقاله من سيارته، بينما قالت القوات المسلحة إن عنان ارتكب جرائم تزوير، وفيما يلي أبرز التطورات:

هيئة الانتخابات في مصر تحذف اسم الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين

مصدر في الخارجية الأمريكية للجزيرة: ندعم إجراء انتخابات ذات مصداقية في مصر

مصدر في الخارجية الأمريكية للجزيرة: يجب إتاحة الفرصة للمصريين للمشاركة بحرية في الانتخابات

رويترز نقلا عن شهود: الشرطة العسكرية أوقفت المرشح المحتمل سامي عنان بينما كان يتجه لمكتبه

سلطات التحقيق المصرية مع سامي عنان تصدر أمرا بحظر النشر لحين الانتهاء من التحقيقات

الجبهة الوطنية المصرية تدعو لمقاطعة شاملة لمسرحية الانتخابات الرئاسية العبثية وصولا للعصيان المدني العام

بيان الجبهة الوطنية المصرية: السيسي ينفذ تهديده بمنع أي أحد من الاقتراب من مقعده

بيان الجبهة الوطنية المصرية: نرفض الاستخدام المشين لأدوات المؤسسة العسكرية لمواجهة أي حراك سياسي

بيان الجبهة الوطنية المصرية: ما تسمى انتخابات رئاسية مجرد مسرحية هزلية تستهدف إسباغ شرعية على نظام فاقد للشرعية

عبد المنعم أبو الفتوح: انتهاكات الأمن ضد المرشحين يجعلنا أنان مرشح يفرض نفسه بالقوة على المصريين.

مصطفى الشال مدير مكتب سامي عنان عبر تويتر: عنان اُختطِف من سيارته والحملة ستصدر بيانا بعد قليل

حملة خالد علي تقول إنها ستعقد اجتماعا خلال ساعات لدراسة التطورات الأخيرة وإعلان موقفها من الانتخابات

حملة خالد علي تقول إنها لم تبت بعد في شأن انسحابها من الانتخابات بعد اعتقال سامي عنان

الصفحة الرسمية لحملة سامي عنان على فيسبوك تعلن توقف الحملة حرصا على أمن العاملين بها

محمود رفعت المسؤول بحملة الفريق سامي عنان يقول إنه تم اعتقال عنان

محكمة مصرية تقبل دعوى بإلزام وزارة الدفاع بتقديم ما يفيد بأن الفريق سامي عنان مستمر ضابطا تحت الاستدعاء

بيان للقوات المسلحة المصرية: سامي عنان ارتكب جريمة تزوير ليتم إدراجه بقاعدة بيانات الناخبين

قيادة الجيش المصري: ترشح عنان للرئاسة تضمن ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة

رويترز: استدعاء مرشح الرئاسة المصرية المحتمل سامي عنان للتحقيق في ارتكابه مخالفات

حملة عنان: السلطات المصرية دهمت منازل عدد من القائمين على جمع توكيلات المرشح المحتمل