فيرمونت تصبح تاسع ولاية أمريكية تجيز تعاطي الماريجوانا

أصبحت فيرمونت تاسع ولاية أمريكية تجيز تعاطي الماريجوانا الترفيهي بعدما وقع حاكم الولاية الجمهوري فيل سكوت قانونا أقره المجلس التشريعي للولاية في وقت سابق هذا الشهر.

ويجيز القانون للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما حيازة ما يصل إلى أوقية من النبات المخدر ونبتتين ناضجتين وما يصل إلى أربع نبتات غير ناضجة، وذلك اعتبارا من أول يوليو/تموز القادم.

لكن التشريع لا يجيز الاتجار في النبات المخدر.

وقال سكوت في بيان: "وقعت اليوم القانون بمشاعر متضاربة".

وأشار إلى أنه اعترض على صيغة سابقة للقانون أجازت بيع المخدر، قائلا إنه يتعين منح لجنة من الولاية الوقت لإجراء المزيد من الدراسات قبل السماح ببيع المخدر للمستهلكين في أكشاك ترفيهية.

وأجازت ولاية ماساتشوستس المجاورة وولاية مين القريبة وست ولايات أخرى تعاطي الماريجوانا نتيجة لمبادرات من الناخبين.

وأقر مجلس النواب في ولاية نيوهامبشير (الثلاثاء) مشروع قانون مماثلا يجيز التعاطي الترفيهي للماريجوانا. وقال كريس سنونو حاكم الولاية الجمهوري إنه يعارض التشريع.

وفيرمونت هي أول ولاية تتخذ هذه الخطوة بموجب قانون صادر عن المجلس التشريعي وليس من خلال مبادرة الناخبين.

ورغم أنها تعد واحدة من أكثر الولايات الأمريكية تحررا إلا أنها واحدة من 23 ولاية لا تسمح بمبادرات للناخبين.

وكانت الولايات بالفعل تعتبر حيازة كميات صغيرة من الماريجوانا انتهاكا مدنيا وليست جريمة.