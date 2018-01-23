شاهد: مايك بينس وزوجته يصليان أمام حائط البراق

قام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس (الثلاثاء) بزيارة حائط البراق في القدس المحتلة بصحبة زوجته كارين؛ حيث ارتديا الطاقية اليهودية، وقاما بتلاوة الصلوات.

وجرت زيارة بينس لحائط البراق بالبلدة القديمة في القدس وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما عم إضراب شامل محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث توقفت مظاهر الحياة العامة في مختلف المجالات.

وجاء الإضراب العام احتجاجًا على زيارة بنس، التي قوبلت برفض فلسطيني رسمي وشعبي، وتنديدًا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وجاءت زيارة بنس بعد يوم من كلمته أمام الكنيست التي شهدت مقاطعة من النواب العرب الذين رفعوا صور المسجد الأقصى، وهو ما قابله عناصر الأمن الإسرائيلي في الكنيست بخطف صور الأقصى وتمزيقها قبل أن يقتادوا الأعضاء العرب إلى خارج القاعة وسط تصفيق من أعضاء الكنيست الإسرائيليين.

وعقب إخراج الأعضاء العرب من الكنيست استأنف بنس كلمته بالتأكيد على أن القدس عاصمة لإسرائيل، والإشادة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الصدد.