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سياسة|مصر

شاهد| شندي: المجال العام في مصر يجري إغلاقه باعتقال عنان

23/1/2018

قال الصحفي المصري مجدي شندي إنه يجري إغلاق المجال العام في مصر، وذلك في أعقاب اعتقال المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية سامي عنان.

وأضاف شندي في مداخلة هاتفية مع الجزيرة مباشر إنه كان ثمة آمال كبيرة لإتمام ترشح الرئيس الأسبق لأركان الجيش المصري لإجراء انتخابات رئاسية حقيقية.

وتابع أنه يبدو أن هناك جهات في مصر ترغب في عدم إجراء انتخابات حقيقية يختار فيها الناس من يتولى السلطة.

وقال شندي إنه كان يتعين على القوات المسلحة استخدام نفس الآلية التي استخدمت من قبل مع عبد الفتاح السيسي إبان إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية في عام 2014.

وأضاف أن ذلك " سيؤدي إلى انسحاب قطاع كبير من المصريين من العملية الانتخابية نحن أمام عملية شكلية حتى هذه اللحظة… الأمر سيمر كما لو كان استفتاء جماهيري غير مشارك فيه من فئات كبيرة من الشعب المصري".

المصدر : الجزيرة مباشر
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