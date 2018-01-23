شاهد: إضراب شامل في الضفة وغزة احتجاجا على زيارة بينس

عمّ الاضراب الشامل (الثلاثاء) محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث توقفت مظاهر الحياة العامة في مختلف المجالات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وجاء الاضراب العام احتجاجًا على زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس غير المرحب بها للأراضي المحتلة، وتنديدًا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

كما يأتي الإضراب تنفيذًا لقرارات المجلس المركزي بتفعيل المقاومة الشعبية السلمية، وتصعيدها في مختلف محافظات الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشمل الإضراب المؤسسات الرسمية والأهلية كافة، وتم استثناء قطاعي الصحة والتعليم على أن تلتحق التربية ومؤسساتها التعليمية بعد الساعة 12 ظهرًا.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها كما أعلنت نقابات النقل التزامها بالإضراب والامتناع عن الحركة باستثناء نقل الطلبة والحالات الإنسانية.

وفي الضفة، أغلق الشبان في مناطق عدة الطرق الرئيسية منذ الصباح تطبيقًا للإضراب، واستعدوا للمواجهات في نقاط التماس، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وفي جنين، أغلق شبان غاضبون الليلة الماضية مدخل مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وأشعلوا الإطارات احتجاجًا على زيارة بينس للمنطقة.

وقالت مصادر محلية إن الشبان تجمعوا وأشعلوا الإطارات وهتفوا ضد بينس وقرر ترمب وأكدوا أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير القرار.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال تمركزوا في المقابل على الجهة الأخرى للشارع وانتشروا في المنطقة.