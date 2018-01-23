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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: أول رد فعل من الخارجية الأمريكية على اعتقال سامي عنان

23/1/2018

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت (الثلاثاء) إن الوزارة تراقب الأمور في مصر عن كثب بعد اعتقال قوات الأمن المصرية للفريق سامي عنان.

 وذلك عقب إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق.

وأضافت نويرت خلال مؤتمر صحفي تعقيبا على اعتقال عنان: "نراقب الأمر في مصر عن كثب ونعي ما يجري".

وأوضحت نويرت "لسنا مع وضع القيود على التعبير عن الرأي في مصر".

وتابعت "الولايات المتحدة تريد عملية انتخابية في مصر عادلة وحرة".

وألقت قوات الأمن المصرية (الثلاثاء) القبض على المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية الفريق سامي عنان، عقب إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق. وذلك وفق عدد من مسؤولي حملته الانتخابية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية (الثلاثاء)  لـ "الجزيرة مباشر" تعقيبا على اعتقال الفريق سامي عنان: "ندعم عملية انتخابية ذات مصداقية ونعتقد أن هذا يحتاج إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة بحرية".

وأضاف، "ينبغي أن يشمل ذلك معالجة القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير".

وقالت القوات المسلحة المصرية (الثلاثاء) في بيان لها، إن "عنان" ارتكب خطئا جسيما بإعلانه الترشح دون العودة للقيادة العسكرية، فيما انتقدت خطابه الأول للترشح والتي اعتبرت أنه يشكل "وقيعة" بين الشعب المصري والقوات المسلحة.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية ارتكاب الفريق سامي عنان، مخالفات قانونية صريحة بإعلانه الترشح دون موافقتها، كما اتهمته بارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة.

كما أكد بيان القوات المسلحة استدعاء "عنان" لمثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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