سلوفينيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين

أعلن وزير خارجية سلوفينيا كارل إريافيك، أن حكومة بلاده تأمل أن يصوت مجلس النواب على قرار للاعتراف بدولة فلسطين، لتصبح سلوفينيا بذلك ثاني دولة بالاتحاد الأوربي تقدم على هذه الخطوة.

وقال إريافيك لقناة "بوب" التلفزيونية الخاصة (الاثنين) "الجميع (دول الاتحاد الأوربي) يؤيدون هذه الخطوة السلوفينية التي ستتم في حال أعطى البرلمان الضوء الأخضر لاقتراح الاعتراف بدولة فلسطين".

وجاء حديث الوزير من بروكسل، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزراء الخارجية الأوربيين وحضهم على الاعتراف بدولة فلسطين، مع تصاعد الغضب العربي بسبب قرار واشنطن اعتبار مدينة القدس الفلسطينية المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هناك.

كما عقد إريافيك وعباس اجتماعا ثنائيًا.

ومن بين الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الأوربي، كانت السويد الدولة الأولى التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين عام 2014.

وكانت 8 دول أخرى هي جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا ورومانيا ومالطا وقبرص أخذت أيضا هذه الخطوة قبل دخولها الاتحاد الأوروبي.

وستجتمع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السلوفيني في 31 يناير/كانون الثاني للموافقة على الاقتراح قبل إرساله إلى البرلمان للتصويت عليه.

ووفق تلفزيون "آر تي في" الرسمي فإن عملية التصويت يمكن أن تتم في جلسة في مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين.

وقال إريافيك "ومن خلال اعترافها (بدولة فلسطين) فإن (سلوفينيا) ستقوي موقف فلسطين في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط. لدينا سياسة خارجية مستقلة ولا نحتاج أي دولة أخرى تؤمن الغطاء لنا".