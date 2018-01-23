البث الحي
سياسة

سلوفينيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين

وزير خارجية سلوفينيا كارل إريافيك
وزير خارجية سلوفينيا كارل إريافيك
23/1/2018

أعلن وزير خارجية سلوفينيا كارل إريافيك، أن حكومة بلاده تأمل أن يصوت مجلس النواب على قرار للاعتراف بدولة فلسطين، لتصبح سلوفينيا بذلك ثاني دولة بالاتحاد الأوربي تقدم على هذه الخطوة.

وقال إريافيك لقناة "بوب" التلفزيونية الخاصة (الاثنين) "الجميع (دول الاتحاد الأوربي) يؤيدون هذه الخطوة السلوفينية التي ستتم في حال أعطى البرلمان الضوء الأخضر لاقتراح الاعتراف بدولة فلسطين".

وجاء حديث الوزير من بروكسل، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزراء الخارجية الأوربيين وحضهم على الاعتراف بدولة فلسطين، مع تصاعد الغضب العربي بسبب قرار واشنطن اعتبار مدينة القدس الفلسطينية المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هناك.

كما عقد إريافيك وعباس اجتماعا ثنائيًا.

ومن بين الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الأوربي، كانت السويد الدولة الأولى التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين عام 2014.

وكانت 8 دول أخرى هي جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا ورومانيا ومالطا وقبرص أخذت أيضا هذه الخطوة قبل دخولها الاتحاد الأوروبي.

وستجتمع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السلوفيني في 31 يناير/كانون الثاني للموافقة على الاقتراح قبل إرساله إلى البرلمان للتصويت عليه.

ووفق تلفزيون "آر تي في" الرسمي فإن عملية التصويت يمكن أن تتم في جلسة في مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين.

وقال إريافيك "ومن خلال اعترافها (بدولة فلسطين) فإن (سلوفينيا) ستقوي موقف فلسطين في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط. لدينا سياسة خارجية مستقلة ولا نحتاج أي دولة أخرى تؤمن الغطاء لنا".

المصدر : مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)