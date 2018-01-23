الحكومة الأمريكية تعود للعمل بعد توقفها ثلاثة أيام

تستأنف الحكومة الأمريكية أعمالها الثلاثاء بعد توقف أجهزتها عن العمل ثلاثة أيام، بعد أن اعتمد الرئيس دونالد ترمب قانون تمويلها الذي أقره الكونغرس بمجلسيه مساء الاثنين.

وجاءت موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون التمويل قصير الأجل بعد أن قبل الديمقراطيون وعودا من الجمهوريين لإجراء مناقشة واسعة على مستقبل الشباب المهاجرين الذين دخلوا البلاد صغارا بالمخالفة للقوانين.

وتمت الموافقة بسهولة على رابع مشروع قانون للتمويل المؤقت منذ أكتوبر/تشرين الأول والذي جاء إلى حد كبير نتاج مفاوضات بين قيادات مجلس الشيوخ.

ويقضي القانون بأن تواصل الحكومة نشاطها حتى الثامن من فبراير/شباط ويتعين حينها على الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إعادة النظر في الموازنة وسياسة الهجرة وهما موضوعان ارتبطا ببعضهما بعضا رغم اختلافهما الشديد.

وكانت محاولات ترمب للتفاوض على وضع نهاية لتوقف الحكومة عن العمل مع السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد انهارت يوم الجمعة وسط اتهامات متبادلة.

وشن الرئيس الجمهوري هجوما جديدا على الديمقراطيين وهو يحتفل بموافقة مجلس الشيوخ على القانون.

وقال ترمب في بيان "يسعدني أن الديمقراطيين في الكونغرس ثابوا إلى رشدهم. لن نعقد صفقة طويلة الأجل في مسألة الهجرة إلا إذا كانت في صالح البلاد".