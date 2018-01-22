30 دولة تطلق من باريس مبادرة لمحاسبة مستخدمي السلاح الكيميائي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إن ممثلي ثلاثين دولة سيلتقون الثلاثاء في باريس لإطلاق مبادرة تعمل على منع مستخدمي السلاح الكيميائي من الإفلات من العقاب.

يأتي ذلك بعد استخدام روسيا مرتين لحق الفيتو لمنع مواصلة تحقيقات دولية لكشف مستخدمي هذا النوع من السلاح في سوريا.

وقال لودريان في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية تنشر الاثنين "بمواجهة هذا الوضع (في سوريا) سنعلن من باريس، بمشاركة ثلاثين دولة، إطلاق مبادرة الهدف منها منع من دينوا باستخدام الأسلحة الكيميائية من الإفلات من العقاب".

وتابع الوزير الفرنسي أن "بإمكان الدول التي ترغب بذلك، إعداد لوائح بالأشخاص المشتبه بهم" في هذا المجال.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن الدول المجتمعة ستضع بأيدي المجتمع الدولي والرأي العام كل المعلومات التي تملكها حول المسؤولين المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية، كما سيتم إنشاء موقع خاص على الإنترنت بهذا الصدد خلال مؤتمر باريس.

وأضاف لودريان في مقابلته "بموازاة ذلك ستفرض فرنسا عقوبات، من نوع حرمان من تأشيرات وتجميد أصول مالية، بحق بعض الأشخاص المتورطين بهذه البرامج" الكيميائية.

وقال الوزير الفرنسي أيضا إن " تصميمنا راسخ لإجبار هؤلاء المسؤولين عن جرائم فظيعة على دفع ثمن أفعالهم".

وكانت روسيا الداعمة الأساسية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، استخدمت مرتين في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع تجديد عمل خبراء دوليين مكلفين التحقيقات حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصدر محققو بعثة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريرا خلص إلى مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي على قرية خان شيخون في شمال سوريا الذي أودى بحياة أكثر من ثمانين شخصا في الرابع من إبريل/نيسان 2017.

لكن موسكو رفضت هذه الخلاصات، وأخذت على الخبراء عدم زيارتهم مكان الحادث، والاستناد إلى شهود تقول إنهم مرتبطون بالمعارضة.

وتابع لودريان في مقابلته أن "عملية نزع السلاح الكيميائي في سوريا لم تتم. لا يزال النظام يحتفظ بمخزونات منه، لا بل شن هجمات كيميائية بعد اتفاق 2013 ".

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وضع "خطا أحمر" على استخدام السلاح الكيميائي، وأكد أن باريس ستتخذ اجراءات عقابية في حال تم تجاوز هذا الخط.

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية أن السلاح الكيميائي استخدم أيضا في العراق، وفي مناطق من آسيا من قبل دول أو منظمات.