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سياسة|مصر

واشنطن تحظر استقبال الشحنات من مطار القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
22/1/2018

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة اليوم الاثنين، أن السلطات الأمريكية حظرت استقبال جميع الشحنات وطائرات بضائع من المطار إلى الولايات المتحدة، باستثناء حقائب المسافرين.

وجاء ذلك ردا على ماتردد عن تحذير السلطات الأمريكية من وضع متفجرات على طائرات بضائع قادمة إليها من عدة دول بالشرق الأوسط، من بينها مصر.

وقالت المصادر: "بعد قيام وفد أمريكي بالتفتيش على إجراءات الأمن بمطار القاهرة منذ أكثر من عام، اكتشف بعض الثغرات الأمنية في قرية البضائع حيث يحتاج رجال الشرطة لتدريب مكثف واستخدام أجهزة حديثة لفحص البضائع والطرود والحاويات قبل شحنها على الطائرات وقرر وقف استقبال أية طائرات بضائع من مطار القاهرة إلا بعد علاج هذه الثغرات".

وأضافت المصادر "تضمن قرار السلطات الأمريكية عدم شحن أية بضائع وطرود قادمة عن طريق قرية البضائع بمطار القاهرة على طائرات شركة مصر للطيران لنقل الركاب والتي تتوجه يوميا إلى مطار جي إف كيندي بنيويورك والاقتصار على شحن حقائب الركاب فقط بعد فحصها يدويا وآليا وإلكترونيا قبل شحنها لطائرات الركاب، وبدأت السلطات المختصة بتنفيذ طلبات الجانب الأمريكي من خلال استيراد أجهزة فحص حديثة وتدريب الكوادر الأمنية الخاصة بها". 

المصدر : الألمانية
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