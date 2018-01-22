نائب الرئيس الأمريكي: شرف عظيم أن أكون في القدس عاصمة إسرائيل

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأنه سيتم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس قبل نهاية عام 2019.

وأضاف بنس وسط تصفيق من أعضاء الكنيست الإسرائيلي الذين كان يتحدث أمامهم "خلال الأسابيع القادمة، ستمضي إدارتنا في خطتها لفتح السفارة الأمريكية في القدس- وسيتم فتح السفارة قبل نهاية العام القادم".

وأضاف أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "هو اعتراف بالحقيقة… والحقيقة هي الأساس الحقيقي الوحيد لسلام دائم".

وحث بنس الإسرائيليين والفلسطينيين على استئناف مفاوضات السلام، وقال "نعرف أن الإسرائيليين يريدون السلام… وعلى القيادة الفلسطينية العودة إلى الطاولة".

وأشار بنس إلى القدس كعاصمة لإسرائيل لدى اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال في بداية محادثاته مع نتنياهو إنه لشرف عظيم أن يكون "في القدس عاصمة إسرائيل".

وكرر نتنياهو نفس المعنى عندما قال لبنس "هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها بإمكان الزعيمين الواقفين هنا النطق بهذه الكلمات الثلاث: القدس عاصمة إسرائيل".

وقال بنس إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي انتقده معظم حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين خارج الشرق الأوسط، زاد من فرص إحلال سلام إسرائيلي فلسطيني.