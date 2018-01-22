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سياسة

"لوفر أبوظبي" يزيل خريطة خليجية لا تتضمن قطر

خارطة للخليج العربي بمتحف اللوفر أبوظبي
خارطة للخليج العربي بمتحف اللوفر أبوظبي
22/1/2018

أزال متحف اللوفر في أبوظبي، الإثنين، خريطة لمنطقة الخليج لا يظهر فيها اسم قطر.

وأرجع المتحف في بيان أن ما حدث كان بسبب "خطأ غير مقصود".

وتعاني منطقة الخليج من أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال المتحف في بيان صحفي اليوم، إن هذه الخريطة بالتحديد، تمثّل الطرق التي تم من خلالها تبادل إناء قديم.
وتابع: وعدم دقّة هذه الخريطة كانت نتيجة خطأ غير مقصود؛ لذا عمل المتحف فوراً على تبديلها.
وكان باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، كشف قبل يومين أن القسم المخصص للأطفال في متحف اللوفر أبوظبي، يعرض خريطة للخليج خالية من اسم دولة قطر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، افتتحت الإمارات، متحف اللوفر أبوظبي الملقب "لوفر الصحراء"، بعد 10 سنوات من الكشف عن المشروع الأضخم بين فرنسا والإمارات.
ويمتد المتحف على مساحة تصل إلى 24 ألف متر مربع، وهو من تصميم المهندس المعماري الفرنسي جان نوفل، ويتميز بشعاع النور المستوحى من ظلال أشجار النخيل في أبوظبي، والهدف الأساسي منه أن يكون حلقة الوصل بين الفنين الشرقي والغربي. 

المصدر : الأناضول
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