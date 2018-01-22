شاهد: يابانيون يتدربون على سيناريو هجوم صاروخي من كوريا الشمالية

شارك أكثر من 300 شخص في تدريب على الإخلاء في العاصمة اليابانية طوكيو تحسبا لإطلاق محتمل لصواريخ باليستية كورية شمالية على البلاد.

وعقد التدريب في متنزه "طوكيو دوم" الترفيهي، ومحطة مترو أنفاق، ومركز مجتمعي وسط المدينة.

وحذر متحدثون عبر مكبرات صوت بأن أنشطة اليوم الاثنين تتضمن سيناريو شن هجوم صاروخي، وحثوا المواطنين على الاختباء أو التوجه إلى الطابق الأرضي.

وفي المتنزه، توقفت جميع المظاهر الترفيهية، وغادر نحو 200 موظف، تظاهروا بأنهم من زوار الحديقة، الطاولات، ونزلوا من على ظهور الخيل وساروا بهدوء إلى طابق سفلي.

وكانت تدريبات مماثلة قد أجريت جرت في أماكن أخرى باليابان خلال العام الماضي وسط تهديدات كوريا الشمالية. لكن هذا يعد أول تدريب على الإخلاء في العاصمة طوكيو.

ويأتي هذا التدريب بعد نحو أسبوع من بث هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعها الإلكتروني إنذارا خاطئا من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا إلا أنها صححت الخطأ خلال دقائق.

وجاء في الإنذار: "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا فيما يبدو… الحكومة تحث الناس على الاختباء داخل المباني أو تحت الأرض".

وأرسل الإنذار نفسه على الهواتف المحمولة لمستخدمي الخدمة الإلكترونية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، لكن الإذاعة عادت بعد خمس دقائق وبثت رسالة أخرى لتصحيح الأمر.