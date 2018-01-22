البث الحي
سياسة

شاهد: نواب عرب يقاطعون كلمة بينس أمام الكنيست ويرفعون صور الأقصى

22/1/2018

قاطع عدد من النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي كلمة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أمام الكنيست (الاثنين) رافعين صور المسجد الأقصى.

وعقب بدء كلمة بينس أمام الكنيست الإسرائيلي فاجأ عدد من النواب العرب نائب الرئيس الأمريكي برفع صور المسجد الأقصى، وهو ما قابله عناصر الأمن الإسرائيلي في الكنيست بخطف صور الأقصى وتمزيقها قبل أن يقتادوا الأعضاء العرب إلى خارج القاعة وسط تصفيق من أعضاء الكنيست الإسرائيليين.

وعقب إخراج الأعضاء العرب من الكنيست استأنف بينس كلمته بالتأكيد على أن القدس عاصمة لإسرائيل، والإشادة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الصدد.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)