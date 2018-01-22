شاهد| نائب الرئيس الأمريكي: نقف مع إسرائيل ضد "الإرهاب الإسلامي"

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن بلاده تقف مع إسرائيل ضد ما أسماه "الإرهاب الإسلامي".

وأعاد بنس، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في ختام مباحثاته في إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على "فخره بالتواجد في القدس.. عاصمة دولة إسرائيل".

وأشاد نتنياهو بمواقف بنس المؤيدة لإسرائيل منذ زمن طويل، مؤكدا تقديره لإعلان ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان بنس قال خلال لقائه في وقت سابق بأنه يشعر "بشرف عظيم" لزيارته "القدس عاصمة إسرائيل". وأعلن بنس خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي أنه سيتم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس قبل نهاية عام 2019.

وأضاف بنس وسط تصفيق من أعضاء الكنيست الإسرائيلي "خلال الأسابيع القادمة، ستمضي إدارتنا في خطتها لفتح السفارة الأمريكية في القدس- وسيتم فتح السفارة قبل نهاية العام القادم".

وعقب بدء كلمة بنس أمام الكنيست فاجأ عدد من النواب العرب نائب الرئيس الأمريكي برفع صور المسجد الأقصى، وهو ما قابله عناصر الأمن الإسرائيلي في الكنيست بخطف صور الأقصى وتمزيقها قبل أن يقتادوا الأعضاء العرب إلى خارج القاعة وسط تصفيق من أعضاء الكنيست الإسرائيليين.

وعقب إخراج الأعضاء العرب من الكنيست استأنف بنس كلمته بالتأكيد على أن القدس عاصمة لإسرائيل، والإشادة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الصدد.