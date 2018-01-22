شاهد: لحظة انفجار بركان مايون في الفلبين

انفجر بركان مايون، الأكثر نشاطا في الفلبين، بشكل مدوٍ؛ ما دفع السلطات إلى رفع درجة التحذير من وقوع ثوران خطير في غضون أيام.

وقال ريناتو سوليدوم، من معهد الفيزيولوجيا الزلزالية والبراكين، ومسؤولون آخرون إن بركان جبل مايون نفث عمودا ضخما من الحمم البركانية والرماد والبخار في السماء ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى إغراق القرى المجاورة في الظلام.

ورفعت السلطات مستوى التأهب الى الدرجة الرابعة على مقياس من خمسة، مما يعنى احتمالية وقوع انفجار ضخم في غضون أيام.

وكان بركان مايون قد بدأ نشاطه قبل أكثر من أسبوع، مما تسبب في فرار أكثر من 27 ألف قروي إلى مناطق أخرى طلبا للأمان.