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سياسة|إيطاليا

شاهد: فيديو يظهر طرد مهاجرين من إيطاليا.. لكن على الورق فقط

22/1/2018

ظهر عشرات المهاجرين، الذين صدرت أوامر بطردهم من إيطاليا، في مقطع فيديو وهم يمشون تحت أنظار السلطات في أحد الطرق المزدحمة.

وبدا المهاجرون في مقطع الفيديو وهم يحملون أمر الطرد في يد بينما يتم تسليمهم علبة غداء ثم تراقبهم الشرطة وهم ينطلقون.

ونقل المهاجرون إلى عبارة متجهة إلى بورتو إمبيدوكلي على ساحل صقلية. ولدى وصولهم نقل طالبو اللجوء إلى ملاجئ في حافلات بينما حصل من لم يطلبوا اللجوء على أمر طرد يلزمهم بالرحيل عن البلاد خلال سبعة أيام ثم أخلي سبيلهم.

ورغم أن الإجراء يتماشى مع القانون الإيطالي إلا أن توثيقه أمر نادر. وعادة ما يتجاهل معظم المهاجرين أمر الطرد ويتحركون صوب وجهاتهم النهائية التي تكون في كثير من الأحيان شمال أوربا.

وقال كلاوديو لومباردو وهو الناشط المحلي الذي صور مقطع الفيديو لوكالة رويترز "ليس من الصواب تركهم لمصائرهم دون أي مساعدة على الإطلاق"، مضيفا "اضطروا لأن يسألوني أين توجد محطة القطار".

وذكر لومباردو أنهم ساروا لمسافة 15 كيلومترا إلى أقرب محطة قطار حيث ناموا في العراء قبل أن يركبوا قطارا متجها إلى باليرمو عاصمة صقلية في الصباح. ومن باليرمو سيكون بوسعهم أن يعثروا على وسيلة نقل تحملهم شمالا.

وأفادت تقارير إخبارية أن بعض من ظهروا في الفيديو شاركوا في اشتباكات الجمعة الماضية عند مركز التعرف على هويات المهاجرين في جزيرة لامبيدوسا.

وبعد وصول أكثر من 600 ألف مهاجر إلى إيطاليا في قوارب خلال الأعوام الأربعة الماضية أصبحت الهجرة قضية ساخنة قبل الانتخابات العامة المقررة في الرابع من مارس/ آذار المقبل. وتظهر استطلاعات الرأي أن الهجرة من بين الاهتمامات الرئيسية للإيطاليين.

وسرعان ما أذيع مقطع الفيديو في برامج الأخبار المسائية ونشرت قصة عنه في صحيفة كورييري ديلا سيرا أكثر الصحف تداولا في البلاد اليوم الاثنين.

المصدر : رويترز
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