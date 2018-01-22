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سياسة

شاهد: فلسطينيون يحرقون العلم الأمريكي احتجاجا على زيارة بينس

22/1/2018

شارك عشرات الفلسطينيين، مساء الأحد، في وقفة بباحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، جنوبي الضفة المحتلة، احتجاجا على زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الذي وصل إسرائيل في وقت سابق.

ورفع المحتجون لافتات مناهضة للزيارة، كما أحرقوا العلم الأمريكي.

وقال الناشط في المقاومة الشعبية مازن العزة "رسالتنا اليوم إلى بينس أن كل مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية لن تمر".

وأضاف "نحن اليوم أكثر وحدة، وأكثر قدرة على مقاومة كل المشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

وتأتي الوقفة، قبل يوم واحد من إضراب شامل يخوضه الفلسطينيون في الضفة الغربية، احتجاجاً على زيارة بينس.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم، أن الإضراب يأتي لتفعيل المقاومة الشعبية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

ووصل نائب الرئيس الأمريكي، في وقت سابق اليوم، إلى إسرائيل في زيارة تستمر يومين، يلقي خلالها خطاباً في الكنيست (البرلمان)، ويلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأجرى بينس محادثات في عمان مع عاهل الأردن عبد الله الثاني بن الحسين وقبلها التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال بينس، قبل بدء زيارته، إن القدس "يجب أن تبقى عاصمة لإسرائيل".

وقاطعت السلطة الفلسطينية زيارة بينس احتجاجاً على إعلان ترمب القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

المصدر : الأناضول
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