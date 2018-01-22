شاهد: الطقس يعاند ترمب قبيل زيارته المقررة لسويسرا

تعرضت مدينة دافوس السويسرية، المعروفة بكونها منتجعا للتزلج والرياضات الشتوية، لتساقط الثلوج الكثيفة قبل يومين من بدء المنتدى الاقتصادي الذي يشارك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويكافح العمال بقوة من أجل إزالة الشوارع من الثلوج، وسط توقعات بتساقط المزيد من الثلوج اليوم الاثنين، وكأن الطقس يعاند ترمب، الذي تعرضت بلاده لطقس قياسي شديد البرودة قبل أيام.

ويجمع المنتدى، الذي ينعقد بين 23 و26 يناير/كانون الثاني، زعماء وقادة سياسيين بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وكبار المديرين التنفيذيين وكبار المصرفيين.

وسيكون ترمب أول رئيس أمريكي يحضر المنتدى منذ حضور بيل كلينتون عام 2000. ومن المقرر أن يلقي ترمب كلمة في المنتدى في اليوم الأخير للمنتدى الجمعة 26 يناير.

وتجنب بعض الرؤساء الأمريكيين حضور المنتدى السنوي الراقي خشية أن يبدوا غير ملمين بشكل كاف بموضوعات الاقتصاد المطروحة خلال الفعالية العالمية الذي يشارك فيها حكام وزعماء الكثير من دول العالم.

وقال مساعدو ترمب إن وجوده في المنتدى هو توجيه الانتباه إلى النمو في الاقتصاد الأمريكي وارتفاع سوق الأسهم.

وخلال حملته الانتخابية لعام 2016، حمل ترمب باللائمة على العولمة لدمار وظائف التصنيع الأمريكية إذ سعت الشركات إلى خفض تكاليف العمالة من خلال الانتقال إلى المكسيك وأماكن أخرى.

ووصف مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، حضور ترمب هذا العام بـ"مفاجأة إيجابية"، وتابع "صوته، جنبا إلى جنب مع زعماء العالم الآخرين من شأنه أن يوفر نظرة عالمية متوازنة لهذا العام".

وبشأن الطقس السيء، قال شواب، إنه ليس قلقا بشأن الطقس وإنه لن يؤثر أو يؤخر أعمال المنتدى.

من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أنه قد يعيد النظر في مشاركة الرئيس ترمب، في منتدى دافوس الاقتصادي جراء الإغلاق الجزئي للإدارات الفدرالية الأمريكية.

وقال مايك مولفاني، مدير ميزانية البيت الأبيض في مؤتمر صحفي " فيما يخص دافوس، نحن ندرس الأوضاع"، وفي الوقت ذاته أكد مستشار الرئيس الأمريكي أن ترمب لن يتوجه نهاية هذا الأسبوع إلى فلوريدا كما كان مقررًا.