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سياسة|تركيا

تركيا: عملية عفرين ستكون سريعة

المقاتلات التركية تقصف أهدافا في عفرين
المقاتلات التركية تقصف أهدافا في عفرين
22/1/2018

واصلت تركيا لليوم الثالث قصف أهداف في شمال سوريا ضمن عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذين يسيطرون على منطقة عفرين.

وتعهدت تركيا بأن تنتهي عملية عفرين قريبا.

وسيطرت القوات التركية والجيش السوري الحر على عدة مواقع عسكرية وإستراتيجية كانت خاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية شمال غرب عفرين في ريف حلب شمالي سوريا.

وقال الجيش التركي إنه استهدف أكثر من 150 موقعا ومستودعا للسلاح، بينما قال مراسل الجزيرة إن "الجيش السوري الحر" بات يسيطر على مناطق إستراتيجية.

وسيطر الجيش الحر بدعم من وحدات تركية خاصة توغلت عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية، على أربعة تلال إستراتيجية في ناحيتي شيخ حديد وراجو غربي عفرين بريف حلب، كما سيطر على قريتي شنكال وإده مانلي شمال غرب عفرين، وفقا لمراسل الجزيرة.

وأوضح مراسل الجزيرة عمرو حلبي من شرق عفرين أن تلك التلال ذات أهمية إستراتيجية لأنها قد تساعد القوات المهاجمة على التوغل أكثر باتجاه مدينة عفرين، مشيرا إلى أن دخول القوات التركية من جهة الشمال الغربي كان مفاجئا لوحدات حماية الشعب الكردية التي أقامت تحصيناتها في الجهة الشرقية.

وذكر المراسل أنه يُتوقع اتساع رقعة الهجوم في الساعات المقبلة، إذ قد يبدأ التوغل التركي من المحور الشرقي لعفرين، وفقا لمصادر عسكرية. وقد وصلت تعزيزات عسكرية جديدة للقوات التركية إلى مدينة أعزاز في ريف حلب.

وأعلن الجيش السوري الحر أسر ثلاثة مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية شمال غرب عفرين. وقال مصدر في الجيش لوكالة رويترز للأنباء إن نحو 25 ألفا من مقاتلي الجيش الحر يشاركون في العملية العسكرية التركية.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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