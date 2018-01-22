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سياسة|تركيا

بالصور .. أردوغان يستقبل طفلة بكت رغبة بلقائه

أردوغان يستقبل طفلة بكت رغبة بلقائه
أردوغان يستقبل طفلة بكت رغبة بلقائه
22/1/2018

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الطفلة "إرماق عائشة إستك"، التي انتشر لها مقطع فيديو وهي تذرف دموعها لعدم تمكنها من لقائه في مؤتمر شارك فيه الأسبوع الماضي.

وكانت إستك حاضرة مع أهلها في المؤتمر الذي عقد في ولاية يوزغات وسط البلاد.

وبحسب مراسل الأناضول، فقد استقبل أردوغان اليوم الطلفة إستك (4 أعوام)، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأهدت الطفلة التركية، أردوغان قميصا لنادي "يوزغات سبور"، وعلى ظهره مكتوب رقم "66" (رقم ولاية يوزغات).

وحضر لقاء "إستك" وأردوغان، والدا الطفلة، ضياء وطوبى إستك.

جدير بالذكر أنه بعد انتشار مقطع فيديو للطفلة "إستك" وهي تندب حظها لعدم تمكنها من لقاء أردوغان، اتصل بها الرئيس التركي هاتفيا ودعاها لزيارته في المجمع الرئاسي.

المصدر : الأناضول
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