البرلمان العراقي يقر إجراء الانتخابات في 12 مايو

قال التلفزيون العراقي (الاثنين) إن مجلس النواب أقر إجراء الانتخابات البرلمانية في 12 مايو/أيار المقبل.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا رفضت (الأحد) مطالب نواب سنة وأكراد بتأجيل الموعد للسماح لآلاف النازحين جراء الحرب بالعودة إلى ديارهم.

وقال سياسيون شيعة، وبينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يسعى لانتخابه مرة أخرى، إن تأجيل الانتخابات سيكون غير دستوري.

وقضت المحكمة في بيان "بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة… (56/ ثانياً) من الدستور… لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها".

ويسعى العبادي للترشح لفترة جديدة مستغلا تزايد شعبيته بين الأغلبية الشيعية في البلاد بعدما قاد المعركة التي استمرت ثلاث سنوات ضد مسلحي تنظيم الدولة بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

واعتبرت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان يوم الخميس أن تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق في الأمد البعيد".

وأظهرت واشنطن تفهما للخطوة التي اتخذها العبادي بطرد المقاتلين الأكراد من منطقة كركوك الغنية بالنفط بشمال البلاد في أكتوبر/تشرين الأول، رغم أن الأكراد حلفاء تقليديون للولايات المتحدة ولعبوا دورا رئيسيا في الحرب ضد تنظيم الدولة.

نزح عشرات الآلاف من الأكراد نتيجة سيطرة القوات العراقية، بدعم من فصائل مسلحة تساندها إيران، على كركوك التي تسكنها أعراق مختلفة والمناطق المحيطة بها.

وتقدر الأمم المتحدة العدد الإجمالي للنازحين في العراق عند 2.6 مليون معظمهم من العرب السنة من مناطق سبق أن خضعت لسيطرة الدولة الإسلامية.

ومنصب رئيس الوزراء مخصص للعرب الشيعة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة جرى التوصل إليه بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح بصدام حسين.

أما منصب الرئيس، الشرفي إلى حد بعيد، فمخصص لأحد النواب الأكراد في البرلمان الذي يتم اختيار رئيسه من النواب العرب السنة.