يوسف ندا لـ "سامي عنان": 6 شروط لقبول الإخوان انتخابك رئيسا

قال يوسف ندا لـ "وكالة الأناضول" المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة قد تقبل انتخاب الفريق سامي عنان، للرئاسة شرط التزامه بـ6 شروط.

وأكد ندا لـ "الأناضول" أن رسالته تلك "شخصية" في إشارة إلى أنها لا تمثل "جماعة الإخوان".

وفي اتصال هاتفي مع "الجزيرة مباشر" أكد ندا على صحة التصريحات التي أدلى بها لـ " وكالة الأناضول" متمنيا حلحلة الوضع المتأزم داخل مصر.

وقال ندا‎، أحد الرموز التاريخية للجماعة والذي لا يحمل بها منصبا رسميا الآن، إن رسالته، التي حصلت "الأناضول" على نسخة منها، يوجهها لـ "الفريق سامي عنان بمناسبة إعلان عزمه الترشح لرئاسة مصر العزيزة".

ووجه ندا خطابه للفريق عنان، قائلًا: "قرأنا إعلانك عن قرارك الترشح لرئاسة الجمهورية، بهدف المساهمة في إصلاح ما دمرته الرئاسة الحالية من عنف وتراكم للديون وضياع الأمن وبيع الأرض والثروات".

وأضاف: "أقول لك يا (عنان) بلا مواربة إن الإخوان المسلمين سيظلون مع التوافق الوطني، وقد يقبلون بانتخابك للرئاسة مراعاة لعدة أمور".

وفي هذا الصدد، حدد ندا 6 محددات، لقبول الجماعة إمكانية ترشح عنان وهي "عودة الجيش لخدمة الشعب وحمايته وحماية الدولة"، و"إعادة الاعتبار لنتائج الانتخابات والطلب من رئيسها المنتخب محمد مرسي (محبوسا حاليا) التنازل لصالح الأمة"، بجانب "تطهير القضاء" و"إلغاء الأحكام المسيسة التي حكمت في عهده والإفراج عن المعتقلين وتعويضهم"، و"تطهير الشرطة" و"إعادة النظر في القرارات المتعلقة بثروة مصر وحدودها".