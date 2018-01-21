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سياسة

شاهد: مخيمات النازحين السوريين بإدلب تغرق في الأوحال

21/1/2018

غمرت الأوحال مخيمات النازحين السوريين الفارين من القصف الجوي والاشتباكات، إلى شمالي محافظة إدلب.

وفاقمت الأوحال الناجمة عن الأمطار الغزيرة معاناة النازحين إلى المخيمات القريبة من الحدود التركية.

كما اقتلعت الرياح العاتية العديد من الخيم، إذ أصيبت الحياة بالشلل داخل المخيمات.

وفي تصريح صحفي، قال أرهان يمالاك، منسق أنشطة سوريا في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) "النازحون في المخيمات بالمنطقة يعيشون أوضاعاً مزرية"، مشيرا إلى أن معاناة الأطفال على وجه الخصوص، إذ لا يجد معظمهم حذاء يرتديه، في ظل الظروف الجوية القاسية والأوحال.

كما نوّه يمالاك، إلى أن الهيئة سارعت إلى إعادة بناء الخيم التي اقتلعتها الرياح الشديدة.

وقالت مصادر محلية سورية، مؤخرًا، إن نحو 200 ألف مدني فروا من الريف الشرقي لمحافظة حماة (غرب)، والريف الجنوبي لإدلب، إلى مخيمات النازحين شمالي إدلب، جراء هجمات النظام السوري وتنظيم الدولة، المستمرة منذ نحو شهر.

المصدر : الأناضول
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