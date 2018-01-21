شاهد: لمن سيعطي أيمن نور صوته في انتخابات الرئاسة المصرية

قال أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، إنه يرى أن حظوظ الفريق سامي عنان، الرئيس الأسبق لأركان الجيش المصري، في معركة الانتخابات الرئاسية المصرية كبيرة جدا.

وأكد نور في مداخلة هاتفية مع الجزيرة مباشر أن عنان سيكمل المعركة إلى أن يطيح بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو يطيح به السيسي، على حد وصفه.

وقال السياسي المصري المقيم بتركيا إن سيناريو أحمد شفيق غير قابل للتكرار مع الفريق سامي عنان، مضيفا أنه لن يحول بين عنان وبين الترشح إلا "قدر الله".

وأوضح نور أنه "لن أعطي صوتي إلا لمن يستحق صوتي وبالقطع السيسي لا يستحق صوتي".

وأضاف أنه صوته سيمنحه "لمن يعد بإعادة الحياة السياسية ومن ينحاز للحرية والعدالة ويرفض الإقصاء ويفتح الأبواب لكل القوى السياسية ومن يقبل أن يكون رئيسا وليس زعيما من يقبل أن يكون وسيلة للإطاحة بالسيسي."

ولم يحدد نور مرشحا بعينه لتأييده إلا أنه قال إن عنان يمتلك القوى والحظوظ الأكبر عن الحقوقي المصري خالد علي.

وأكد نور أنه "في ظل جمهورية الخوف مسألة التوكيلات سوف تصبح صعبة، لأننا أمام نظام فاشيستي" لا يستبعد أن ينكل بمن يحرر توكيلات لأي شخص.